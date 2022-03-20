Электроэнергия в Украине продолжает дешеветь

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 26 октября снизилась на 18,52%, или на 241,74 гривен/МВт-ч до 1 063,46 гривны/МВт-ч по сравнению с 19 октября. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка".

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" снизилась на 13,7%, или на 250,4 гривен/МВт-ч до 1 577,76 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (31,69 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (13,49 евро/МВт-ч) в 2,3 раза, в Швеции (20,74 евро/МВт-ч) - на 52,8%, в Дании (27,86 евро/МВт-ч) - на 13,7%. При этом во Франции цена электроэнергии (39,65 евро/МВт-ч) на 25,1% выше, чем в Украине, в Германии (38,27 евро/МВт-ч) - на 20,7%, в Австрии (38,63 евро/МВт-ч) - на 21,9%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии снизилась на 13%, или на 6,20 евро/МВт-ч до 41,47 евро/МВт-ч (1 391,27 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 26 октября).