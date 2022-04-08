Электроэнергия в Украине и Европе: реальные тарифы

Государственное предприятие «Оператор рынка» опубликовало тарифы по электроэнергии. Согласно данным суточная цена на рынке "на сутки вперед" увеличилась на 12,1%, или на 171,45 гривен/МВт-ч до 1 588,85 гривны/МВт-ч.

В период со 2 ноября по 9 ноября 2020 года средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 6%, или на 102,79 гривен/МВт-ч до 1 819,2 гривны/МВт-ч.

Цена в ОЭС Украины (47,53 евро/МВт-ч), если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, превышает стоимость:

- в Швеции (27,41 евро/МВт-ч) - на 42,3%;

- во Франции (44,04 евро/МВт-ч) на 7,3%;

- в Норвегии (6,90 евро/МВт-ч) в 6,9 раза;

- в Австрии (44,80 евро/МВт-ч) на 5,7%;

- в Германии (44,88 евро/МВт-ч) - на 5,6%.

Также за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии на венгерской бирже HUPX увеличилась на 11,1%, или на 4,63 евро/МВт-ч до 46,38 евро/МВт-ч (1 550,23 гривны/Мвт-ч согласно курсу Национального банка Украины на 9 ноября).