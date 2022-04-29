Экстренной финпомощи Украина не получит

В экстренной финансовой помощи Украине будет отказано. Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко. Чиновник имел в виду программу Международного валютного фонда по дополнительному финансированию стран.
Так, Киев обратился к МВФ с просьбой в случае необходимости задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы. Однако МВФ отказался и посоветовал Украине придерживаться действующей программы.
Сергей Марченко отметил, что в Украине пока не наблюдается катастрофы с финансами.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии