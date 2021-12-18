Экспорт зерновых – данные Минэкономики

16:06 14 Июль Киев, Украина

Экспорт зерновых с начала 2020-2021 маркетингового года (июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 10 июля составил 372 тысячи тонн, против 827 тысяч тонн на соответствующую дату 2019-2020 МГ. Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Порты Украины.

Согласно данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, экспорт кукурузы составил 277 тыс. тонн против 671 тыс. тонн годом ранее, ячменя - 75 тыс. тонн против 61 тыс. тонн, пшеницы - 18 тыс. тонн против 94 тыс. тонн.

Также по данным Минэкономики, экспорт зерновых в 2019-2020 МГ увеличился по сравнению с 2018-2019 МГ на 14% - до 56,727 млн тонн. В частности, экспорт кукурузы составил 30,33 млн тонн, пшеницы - 20,522 млн тонн, ячменя - 5,076 млн тонн.

По информации Государственной таможенной службы, экспорт зерновых культур (товарная группа УКТВЭД 10) в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 36,1% - до 56,713 млн тонн, в денежном выражении - на 33,1%, до 9,637 млрд долларов.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что подписан Меморандум об экспорте зерна на новый сезон. Подписав документ, стороны обязались согласовывать балансовые характеристики зернового рынка Украины в сезоне 2020/21.