Экспорт зерна через украинские морские порты – цифры 2020

За июль 2020 года морские порты Украины экспортировали на внешние рынки 2,49 млн т основных зерновых культур. Июльский объем отгрузок на 32% больше, чем месяцем ранее (1,89 млн т).
В разрезе культур на экспорт из морпортов было отправлено:
- пшеницы — 1,3 млн т (в 6 раз больше от объема отгрузок в июне);
- ячменя — 956 тыс. т (-37,95%);
- кукурузы — 224 тыс. т (в 7 раз больше от объема отгрузок в июне).
Основным импортером пшеницы в отчетном периоде была Индонезия (176,8 тыс. т), ячменя и кукурузы — Китай (451,1 тыс. т и 71 тыс. т соответственно).
С учетом актуализации данных портом-лидером по объемам экспорта зерна в июле стал Николаев (672 тыс. т). На втором месте — порт Пивденный (619 тыс. т), третьем — порт Черноморск (394 тыс. т).
Напомним, морпорты Украины сократили экспорт масличных в июле на 12%.
В разрезе номенклатур за рубеж отгружено:
- семян подсолнечника — 2 тыс. т (+100% относительно июля);
- подсолнечного масла — 368 тыс. т (-30%);
- шрота — 206 тыс. т (-38,7%);
- соевых бобов — 1 тыс. т (-94%);
- соевого шрота — 15 тыс. т (+100%);
- рапса — 182 тыс. т (отгрузки увеличились в 60 раз).
Основными покупателями масличных и продуктов переработки были были Индия (133,7 тыс. т), Германия (116,9 тыс. т) и Нидерланды (58 тыс. т).
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