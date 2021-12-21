Экспорт зерна через украинские морские порты – цифры 2020

За июль 2020 года морские порты Украины экспортировали на внешние рынки 2,49 млн т основных зерновых культур. Июльский объем отгрузок на 32% больше, чем месяцем ранее (1,89 млн т).

В разрезе культур на экспорт из морпортов было отправлено:

пшеницы — 1,3 млн т (в 6 раз больше от объема отгрузок в июне);

ячменя — 956 тыс. т (-37,95%);

кукурузы — 224 тыс. т (в 7 раз больше от объема отгрузок в июне).

Основным импортером пшеницы в отчетном периоде была Индонезия (176,8 тыс. т), ячменя и кукурузы — Китай (451,1 тыс. т и 71 тыс. т соответственно).

С учетом актуализации данных портом-лидером по объемам экспорта зерна в июле стал Николаев (672 тыс. т). На втором месте — порт Пивденный (619 тыс. т), третьем — порт Черноморск (394 тыс. т).

Напомним, морпорты Украины сократили экспорт масличных в июле на 12%.

В разрезе номенклатур за рубеж отгружено:

семян подсолнечника — 2 тыс. т (+100% относительно июля);

подсолнечного масла — 368 тыс. т (-30%);

шрота — 206 тыс. т (-38,7%);

соевых бобов — 1 тыс. т (-94%);

соевого шрота — 15 тыс. т (+100%);

рапса — 182 тыс. т (отгрузки увеличились в 60 раз).

Основными покупателями масличных и продуктов переработки были были Индия (133,7 тыс. т), Германия (116,9 тыс. т) и Нидерланды (58 тыс. т).