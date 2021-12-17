Экспорт IT-услуг в Украине составляет почти 40%

В среднем один специалист по IT-сфере способен принести в украинскую экономику около 22 тысяч долларов в год. На данный момент это самая популярная и актуальная профессия на рынке информационных и технологических услуг.
Сегодня IT-бизнес развивается динамичнее других сфер деятельности. Об этом, кстати, свидетельствуют данные о количестве зарегистрированных ФЛП, специализирующихся непосредственно на информационных технологиях. В целом, таких физических лиц увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Выросло и количество IT-компаний, предоставляющих информационные услуги – на 10%, а компьютерные – на 22%.
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