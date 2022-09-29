Экспорт Украины в европейские страны достиг довоенного уровня

Украинский экспорт в страны Евросоюза почти достиг довоенного уровня по итогам августа, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
По результатам трех кварталов 2022 года объем экспорта даже превысит соответствующие довоенные показатели.
Он пояснил, что торговой активности способствовала, в частности, отмена квот и пошлин ЕС для Украины.
Качка напомнил, что с 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Что позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.
При этом замминистра отметил, что в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.
Качка напомнил, что с 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Что позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.
При этом замминистра отметил, что в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.
Более всего сократился экспорт в Северную Африку и Азию, который сейчас возобновляется только в контексте зерновой инициативы и открытия портов.
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