Экспорт Украины в европейские страны достиг довоенного уровня

17:41 29 сентября Киев, Украина

Украинский экспорт в страны Евросоюза почти достиг довоенного уровня по итогам августа, сообщил замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.



По результатам трех кварталов 2022 года объем экспорта даже превысит соответствующие довоенные показатели.

“На сегодняшний день торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически возобновилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% от уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года. А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за I-III кварталы 2021 года”, – отметил Качка.

Он пояснил, что торговой активности способствовала, в частности, отмена квот и пошлин ЕС для Украины.



Качка напомнил, что с 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Что позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.



При этом замминистра отметил, что в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 млрд долларов и больше, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 млрд долларов - примерно таков будет результат по сентябрю", - сообщил он.

Более всего сократился экспорт в Северную Африку и Азию, который сейчас возобновляется только в контексте зерновой инициативы и открытия портов.