Экспорт украинских товаров вырос на 53%

Экспорт товаров из Украины в январе 2022 года повысился на 53,4%. Это если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Его объем достиг 6,03 миллиарда долларов.
Такие данные приводит Государственная таможенная служба.
Объем импорта товаров в Украину за первый месяц года вырос почти на 49% — до 6,25 миллиарда долларов.
Объем отрицательного сальдо внешней торговли товарами составил 220 миллионов долларов, тогда как за январь предыдущего года было 270 миллионов.
В целом, экспорт товаров в прошлом году увеличился на 18,9 млрд долларов (+38,3%) – до 68,2 млрд долларов. Импорт товаров в прошлом году вырос на 19,3 млрд долларов (+35,6 млрд долларов)
Такие данные приводит Государственная таможенная служба.
Объем импорта товаров в Украину за первый месяц года вырос почти на 49% — до 6,25 миллиарда долларов.
Объем отрицательного сальдо внешней торговли товарами составил 220 миллионов долларов, тогда как за январь предыдущего года было 270 миллионов.
В целом, экспорт товаров в прошлом году увеличился на 18,9 млрд долларов (+38,3%) – до 68,2 млрд долларов. Импорт товаров в прошлом году вырос на 19,3 млрд долларов (+35,6 млрд долларов)
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