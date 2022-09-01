Экспорт товаров из Украины сократился на четверть за полгода

Согласно данным Госслужбы статистики, в первом полугодии 2022 года экспорт сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до $22,732 млрд, импорт - на 19,1%, до $25,2 млрд.
При этом в июне по сравнению с маем сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 18,6% – до $3,576 млрд, импорта – на 27,6%, до $4,984 млрд.
За шесть месяцев 2022 года негативное сальдо внешней торговли Украины выросло в два раза - до $2,468 млрд с $1,227 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне было негативным и составило $1,408 млрд против $889,9 млн в мае.
Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев 2022 года составил 0,90 (в январе-июне-2021 - 0,96).
При этом в июне по сравнению с маем сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 18,6% – до $3,576 млрд, импорта – на 27,6%, до $4,984 млрд.
За шесть месяцев 2022 года негативное сальдо внешней торговли Украины выросло в два раза - до $2,468 млрд с $1,227 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне было негативным и составило $1,408 млрд против $889,9 млн в мае.
Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев 2022 года составил 0,90 (в январе-июне-2021 - 0,96).
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