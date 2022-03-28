Экспорт товара в Украине вырос на 10,41%

Экспорт в Украине начинает набирать обороты. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, а также цифры Государственной таможенной службы.

Объем экспорта Украиной товаров в октябре составил $4,69 млрд, что на 1,31% превышает показатель аналогичного месяца 2019 года и на 10,41% выше по сравнению с сентябрьским показателем этого года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook. По его словам, пока за 10 месяцев (год к году) экспорт демонстрирует падение на 4,82%, импорт – на 12,21%.