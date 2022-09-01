Экспорт нефти США бьет рекорды

20:24 25 августа Киев, Украина

Никогда еще за последние 30 лет, что Министерство энергетики США собирает соответствующие данные, экспорт нефти и нефтепродуктов не превышал 11 млн баррелей в сутки.

Сильнее всего выросли поставки дизеля (на 20%). А экспорт сырой нефти превысил 4 млн баррелей в сутки вторую неделю подряд — впервые с конца 2015 года, когда был отменен 40-летний запрет на ее вывоз за границу, сообщило Управление энергетической информации США (EIA).



В ближайшие месяцы и в будущем году такие объемы экспорта нефти станут нормой, считают отраслевые аналитики, опрошенные Bloomberg. В 2023 году, по оценке Элизабет Мерфи из ESAI Energy, среднесуточные поставки за рубеж составят 4,3 млн баррелей. В нынешнем году аналитики ESAI, Rapidan Energy Group, Kpler ожидают вывоза 3,3-3,6 млн баррелей. В прошлом году страна поставляла 3 млн баррелей в сутки.



Частично увеличение экспорта объясняется поставкой из стратегических резервов, о которой президент Джо Байден объявил весной. Она закончится в октябре, но эксперты не ждут длительного влияния этого факта на продажи за рубеж, потому что во многом они объясняются наращиванием добычи в США. Хотя оно идет постепенно, отличаясь от взрывных темпов в начале и в конце прошлого десятилетия в результате развития сланцевой добычи, в этом году производство составит 11,9 млн баррелей в сутки, а в следующем — 12,8 млн, по прогнозу EIA. Это будет уже выше рекордного допандемического показателя — 12,3 млн в 2019 году.

Если в начале этого года добыча в США была 11,6-11,7 млн, то с начала июня равна или превышает 12 млн баррелей в сутки. По мере роста производства нефти для экспорта будет становиться все больше, так как перерабатывающие мощности в США не наращиваются.



Американские баррели с охотой берут в Европе, переживающей энергетический кризис, а также в Азии, где они теснят ближневосточных поставщиков. Европа до сих пор ежедневно закупает у россии 1,1–1,3 млн баррелей, хотя до начала войны в Украине морские поставки составляли 1,6-1,7 млн.



Но с декабря в Европе в силу вступит эмбарго на импорт российской нефти. Частично заменить ее хочет Иран, но его первая цель в случае заключения договоренности по ядерной программе — восстановить досанкционные поставки (0,6 млн баррелей в сутки).



Американские поставщики, занявшие долю рынка в Европе, в ближайшие два года не будут чувствовать особой конкуренции, потому что другие производители, в том числе в Северном море и Восточной Африке, не могут похвастаться столь же устойчивым увеличением добычи, считает Конор Макфэдден, директор по рынку европейской нефти трейдера Trafigura. Страны ОПЕК тоже не могут ее нарастить, а Саудовская Аравия, имеющая свободные мощности, на этой неделе, наоборот, дала понять, что было бы хорошо производство ограничить. Так Эр-Рияд пытается не допустить снижения цены нефти, которая со $125 в июне опускалась в августе до $92 за баррель.



Американская нефть более легкая и низкосернистая, чем та же российская Urals. Но европейские НПЗ, часть из которых приспособлены для работы с более высокосернистыми сортами, берут ее все более охотно, благодаря надежности и стабильности поставок, сказал Макфэдден Bloomberg:



Когда возникло напряжение в цепочках поставок на мировом рынке энергоресурсов, лакуну заполнила американская нефть. Когда в Европе не знали, у кого они будут ее покупать, они обратились к США, потому что понимают, что эта нефть будет доставлена.