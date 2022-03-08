Экспорт из Украины растет - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года практически на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.

«Экспортный бум. За первые пять месяцев этого года украинский экспорт увеличился на более чем 25%, или почти на $ 5 млрд», — отметил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, росту экспорта помогла благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии по поддержке украинского бизнеса.

«За последнее время открыто восемь новых рынков, в частности в страны Африки и Южной Америки. Поддержка наших экспортеров дает свой результат, и она будет усилена, в частности благодаря активной работе Экспортно-кредитного агентства», — говорит Денис Шмыгаль.

Напомним, что Украина отчиталась ООН о совершенном в прошлом году экспорте-импорте вооружений. Соответствующие данные обнародованы на онлайн-портале Регистра обычных вооружений ООН.