Экспорт из Украины растет - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с начала 2021 года практически на 50% вырос экспорт украинской продукции в Китай, США, Турцию, Великобританию.
Кроме того, по словам премьера, росту экспорта помогла благоприятная внешняя конъюнктура и расширение географии по поддержке украинского бизнеса.
Напомним, что Украина отчиталась ООН о совершенном в прошлом году экспорте-импорте вооружений. Соответствующие данные обнародованы на онлайн-портале Регистра обычных вооружений ООН.
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