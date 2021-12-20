Экспорт и импорт Украины стремительно выросли с начала 2021 года

07:07 10 Апрель Киев, Украина

По данным таможенной статистики Украины, в стране наблюдается резкий рост объемов экспорта и импорта товаров. Так, за первый квартал 2021 года результаты внешнеторговых операций составили $28,815 млрд. А это на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($25,675 млрд).

Экспорт товаров из Украины за январь-март составил 13,735 млрд долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 12% до 15,080 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,346 млрд долларов.

При этом экспорт продовольствия за январь-март 2021 года составил 5,226 млрд долларов, что на 7% меньше, по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 29% до 3,071 млн долларов.

В то же время импорт топливно-энергетических товаров вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.

Напомним, что в феврале падение экономики Украины ускорилось. Несмотря на падение ВВП почти на 3% за два первых месяца года, по его итогам власти ожидают рост выше 4%.

Также сообщалось, что МВФ дал прогноз по росту украинской экономики. В этом году экономика Украины покажет рост в 4%, но в следующем динамика замедлится. При этом такой рост ожидают на протяжении пяти лет.