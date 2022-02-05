Экспорт э/э сократился на $112,98 млн

Государственная таможенная служба Украины опубликовала отчет об экспорте Украины. По результатам I квартала 2021 года экспорт электроэнергии и прибыль от него сократилась в 3,1 раза. Если говорить о деньгах, то Украина не дозаработала $112,98 млн.

Указывается, что всего в 2021 году Украина экспортировала электроэнергии на 53,94 млн долларов. Большая часть экспорта пошла в Венгрию — туда страна продала ресурс на 27,8 млн долларов. Далее идет Польша — 16,73 млн долларов, Румыния – 6,78 млн долларов. Экспорт в другие страны составил 2,63 млн долларов.

При этом за этот же период сама Украина купила электроэнергии на 54,32 млн долларов. Это также меньше от аналогичного значения 2020 года, когда страна купила ресурс на 102,14 млн долларов.

Больше всего электроэнергии Украина купила у Беларуси - на 23,63 млн долларов.