Эксперты заявили о стремительном росте цен на нефть

12:50 09 Декабрь Киев, Украина

По состоянию на четверг, 9 декабря, в мире наблюдается рост цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.



Так, стоимость «черного золота» растет на фоне комментарий производителей вакцин об особенностях варианта Омикрон.



В частности, они заявили, что бустерная доза вакцинации от коронавируса (третья прививка) может защитить от нового штамма.



Также существенную роль в этом отношении играет сообщение В частности, они заявили, что бустерная доза вакцинации от коронавируса (третья прививка) может защитить от нового штамма.Также существенную роль в этом отношении играет сообщение Минэнерго США по поводу сокращения запасов нефти.



На момент утра 9 декабря стоимость барреля февральской нефти Brent составляет $76,06 (+0,33%). Баррель январской нефти WTI торговался по $72,72 (+0,50%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $75,82 и $72,36 соответственно.



Напомним, что в среду, 8 декабря, в мире наблюдалось очередное снижение стоимости нефти.