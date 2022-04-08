Эксперты спрогнозировали, как изменятся цены на рынке овощей и фруктов в Украине

Аналитики спрогнозировали – когда начнут дешеветь фрукты и овощи в Украине. Погода стоит достаточно благоприятная, однако при этом урожай продают по немаленькой цене. Подробнее о положении рынка разбирались наши журналисты.

На сегодняшний день цена на молодой картофель в Украине стартует от 20 гривен за 1 килограмм. Для сравнения, в прошлом году за 30 грн можно было приобрести целое ведро картошки. И это несмотря на то, что лето 2020 года было засушливым и много урожая испортилось.

Та же история с черешней на украинских рынках. Производители не снижают цены на ягоду, даже учитывая то, что урожай в этому году выдался хорошим. За килограмм продавцы просят от 70 до 100 грн. По словам экспертов, хоть погодные условия и выдались благоприятными для урожая, но все же сезон овощей начался позже едва ли не на две недели из-за весеннего холода. В связи с этим некоторые овощи пока не падают в цене. Это касается в том числе и молодого картофеля, который стоит на 15% дороже, чем год назад. А вот некоторому урожаю дождливая погода этим летом навредила. К примеру, сильно пострадала от ливней клубника.

Также из-за обильных дождей пострадал и лук. В некоторых видах зелени начали заводиться черви и слизни, что также сделало большую ее часть непригодной к продаже. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько недель начнут снижаться цены на молодой картофель. Если сейчас цены варьируются от 20 до 30 грн за 1 кг, то вскоре ожидается от 15 до 20 грн за килограмм. Помидоры также упадут в цене. Сейчас их средняя стоимость 40-50 грн за 1 кг, а в ближайшее время станет 23-35 грн за кг. Зелень и огурцы также будут вскоре дешеветь.

Если говорить о ценах на ягоды, то, к примеру, смородина этим летом будет стоить примерно также, как и прошлым. Голубика будет дешевле на 10-15%. Стоимость остальных летних фруктов и ягод будет, по мнению экспертов, на уровне прошлого года.