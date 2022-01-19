Эксперты рассказали, в каком состоянии сегодня украинские ценные бумаги

В зависимости от срока погашения 17 января 2022 года котировки украинских еврооблигаций снизились еще на 2,3-4,6%. Это произошло в связи с тем, что ввиду ухудшения ожиданий со стороны России по отношению к Украине на европейских биржах продолжается распродажа облигаций.
Согласно данным Bloomberg, самые краткосрочные бумаги сейчас продаются по цене ниже на 3,3%, а ставка по ним соответственно выросла с 19,5 до рекордных 26,5%.
Снизилась стоимость еврооблигаций сроком погашения в 2023-2024 годах — 2,3-3,4%. Это, соответственно, привело к скачку их доходности на 2,2-2,5 п.п. (процентных пункта), а это до 16,3% и 16%.
Выросли ставки (2,3-1,6 п.п. — 14,5% и 13,2%) и на еврооблигации со сроком погашения в 2025-2026 годах в связи с падением на них цен на 4,3-4,6%.
После удешевления облигаций с погашением в 2027 году (на 2,9%) доходность их достигла порядка 12%, а бумаги с самым долгосрочным погашением подешевели на 2,3% продаются по ставке 11% годовых.
Напомним, что со среды начался обвал евробондов, а также ВВП-вариантов Украины. В целом бумаги упали в цене на 10-17%.
Согласно данным Bloomberg, самые краткосрочные бумаги сейчас продаются по цене ниже на 3,3%, а ставка по ним соответственно выросла с 19,5 до рекордных 26,5%.
Снизилась стоимость еврооблигаций сроком погашения в 2023-2024 годах — 2,3-3,4%. Это, соответственно, привело к скачку их доходности на 2,2-2,5 п.п. (процентных пункта), а это до 16,3% и 16%.
Выросли ставки (2,3-1,6 п.п. — 14,5% и 13,2%) и на еврооблигации со сроком погашения в 2025-2026 годах в связи с падением на них цен на 4,3-4,6%.
После удешевления облигаций с погашением в 2027 году (на 2,9%) доходность их достигла порядка 12%, а бумаги с самым долгосрочным погашением подешевели на 2,3% продаются по ставке 11% годовых.
Напомним, что со среды начался обвал евробондов, а также ВВП-вариантов Украины. В целом бумаги упали в цене на 10-17%.
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