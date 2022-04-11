Эксперты: почему возрастной акциз на "евробляхи" нужно отменить

Сколько споров и протестов вызвал закон об акцизе на растаможку бывших в употреблении автомобилей. По мнению экономистов, при таком акцизе стоимость растаможки подержанного авто может стоить до 300% от его стоимости, а это неправильно.

Отмена возрастного акциза при растаможке бывших в употреблении автомобилей из Европы (т.н. "евроблях") не только снизит их стоимость, но и поможет вытеснить старые советские и постсоветские легковушки, что уменьшит вредные выбросы и положительно повлияет на окружающую среду.

Об этом пишет Центр социально-экономических исследований CASE Украина.

В исследовании Центра говорится, что за 22 года существования искусственных ограничений на импорт "евроблях" украинцы потеряли 40 млрд долларов и даже после частичной либерализации импорта продолжают терять 1,2-1,5 млрд ежегодно.

Т.н. "возрастной" акциз, по которому чем старше импортируемое авто, тем больше приходится платить, по своей сути является дискриминационным и не логичным, так как с годами эксплуатации любой товар должен терять цену, а не наоборот.

"Сегодня за ввоз, например, 10-летнего дизельного автомобиля с объемом двигателя 1,6 литра, только акциза нужно заплатить 1200 евро. А если этой же машине уже 15 лет – это уже 1800 евро. А еще пошлину и НДС ... Таким образом растаможка авто может стоить даже 300% от стоимости", – отмечает соавтор исследования, руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Авторы исследования также проанализировали одно из опасений в обществе относительно увеличения импорта бывших в употреблении автомобилей из-за их удешевления – угрозу окружающей среде. Мол, выбросы "евроблях" повлияют на окружающую среду:

Во-первых, в сравнении с Европой, у нас очень маленький автопарк. На 1000 граждан приходится 232 автомобиля, тогда как в Европе данный показатель находится на уровне 600 автомобилей.

Во-вторых, более 28% нашего автопарка – это советские и постсоветские старые карбюраторные машины, которые и являются основными виновниками почти всех выбросов от автомобилей. Поэтому "евробляхи" будут вытеснять советское наследие на колесах.

И, в-третьих, украинский легковой автопарк создает всего лишь 6,5% всех выбросов в нашей стране. Ведь основной загрязнитель воздуха – это энергетический сектор, производящий 55,2% выбросов.

Авторы исследования делают акцент на трех основных выводах:

Во-первых, протекционизм не способствует развитию отрасли, ведь он так и не создал конкурентоспособную автомобилестроительную промышленность.

Во-вторых, действующий акциз на импорт "евроблях" противоречит принципам налогообложения ЕС. Также он является несправедливым ввиду того, что чем товар (автомобиль) дешевле, тем больше сумма акциза.

В-третьих, опасения относительно негативных последствий от увеличения импорта "евроблях" преувеличены. Ведь ввезенные автомобили стандарта, например, Евро-2, напротив, должны исправить ситуацию с окружающей средой, так как вытеснят карбюраторные советские и постсоветские машины, которые в 5-8 раз вреднее, говорится в исследовании.