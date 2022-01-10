Эксперты оценили перспективы девальвации гривны

08:21 10 Январь Киев, Украина

По аналитическим данным и оценкам экспертов, на 2022 год имеются три сценария девальвации гривны. Наихудший прогноз предполагает цену доллара в Украине от 60 до 80 гривен.



Согласно оптимистическим подсчетам, колебания курса валют продолжатся на уровне от 27 до 29 гривен за 1 доллар. В умеренном сценарии цифры несколько выросли: около 30 гривен за один американский доллар, а диапазон продаж варьируется от 28,5 до 32 гривен.



Наихудший прогноз девальвации гривны — от 60 до 80 гривен за доллар.



Эксперт объяснил, что самый пессимистичный прогноз составлен на основании геополитических рисков. Он напомнил, что в последний раз девальвация гривны составила 300%, когда в 2014-2015 годах целостность страны нарушилась.

Следовательно, если в 2022 году вновь будет наблюдаться угроза территориальности Украины, девальвация может составить от 120% до 190%.



Одним из важных факторов влияния на девальвацию также могут стать долговые обязательства и уровень золото-валютных резервов страны. Однако он отметил, что негативный сценарий может повториться только в случае повторения событий (2014-2015), когда Национальный банк был вынужден тратить резервы, чтобы сдерживать волатильность на валютном рынке.

К высоким рискам относятся и повышения цен на удобрения, снижение спроса на металлы в Китае, что может очень ударить по экспорту.