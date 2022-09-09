Эксперт: угрозы путина остановить вывоз зерна — это попытка вновь перейти к переговорному процессу

Глава страны-агрессора путин заявил, что зерно, которое вывозится из оккупированных украинских портов, уходит в богатые страны, а бедным не достается. В связи с этим он намерен ограничить вывоз продовольствия. По словам путина, только два из 87 кораблей, вышедших из украинских портов, были загружены в соответствии со Всемирной продовольственной программой ООН, предусматривающей помощь беднейшим странам.
Как пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, на самом деле из портов выходят судна, зафрахтованные еще до вторжения россии в Украину, а очередные угрозы путина — попытка вновь перейти к переговорному процессу с Украиной. Этой же цели он пытается добиться и с помощью обстрелов ЗАЭС.
Как пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, на самом деле из портов выходят судна, зафрахтованные еще до вторжения россии в Украину, а очередные угрозы путина — попытка вновь перейти к переговорному процессу с Украиной. Этой же цели он пытается добиться и с помощью обстрелов ЗАЭС.
По словам Коваля, продукты переработки, например, пшеничная мука, поставляются в те страны, которые страдают без украинской продукции, а также без российской и румынской из-за заблокированных возможностей поставки. Это, например, Ливия, Сирия или Ирак.
Информацию путина о двух кораблях из 87, которые направились в бедные страны, Коваль называет не соответствующей действительности. По его словам, первое судно, которое должно было прийти в Триполи, в итоге хоть и с препятствиями, но добралось до пункта назначения. Сейчас в африканские страны направляются несколько судов, но опять же — в соответствии с тем, куда они были зафрахтованы:
По мнению Коваля, подобные заявления путин делает для того, чтобы заставить Украину пойти на прямые переговоры с россией, создать соответствующую площадку. То же он пытается сделать и с помощью ЗАЭС через МАГАТЭ, «которую он контролирует, хочет также создавать прямую площадку для переговоров, но пока ему не удается этого сделать». Также эксперт считает, что российские власти хотят с помощью ограничения поставок украинского зерна заработать на экспорте собственного — в этом году у россии хороший урожай пшеницы.
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