Эксперт: угрозы путина остановить вывоз зерна — это попытка вновь перейти к переговорному процессу

19:40 09 сентября Киев, Украина





Как пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, на самом деле из портов выходят судна, зафрахтованные еще до вторжения россии в Украину, а очередные угрозы путина — попытка вновь перейти к переговорному процессу с Украиной. Этой же цели он пытается добиться и с помощью обстрелов ЗАЭС. Глава страны -агрессора путин заявил, что зерно, которое вывозится из оккупированных украинских портов, уходит в богатые страны, а бедным не достается. В связи с этим он намерен ограничить вывоз продовольствия. По словам путина, только два из 87 кораблей, вышедших из украинских портов, были загружены в соответствии со Всемирной продовольственной программой ООН, предусматривающей помощь беднейшим странам.Как пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, на самом деле из портов выходят судна, зафрахтованные еще до вторжения россии в Украину, а очередные угрозы путина — попытка вновь перейти к переговорному процессу с Украиной. Этой же цели он пытается добиться и с помощью обстрелов ЗАЭС.

«При открытии этих зерновых коридоров я ожидал, что такие провокации будут еще раньше. На сегодня порядка ста торговых судов ушло из этих трех портов, вывезли определенный объем зерновых и продуктов переработки зерновых и масличных культур. В африканские страны ушло небольшое количество продукции, но никто и не обязывался вывозить только в страны Северной Африки. Речь шла о тех судах, которые были зафрахтованы до начала войны, а это были разные страны. Значительная часть этих судов ушла в Турцию, потому что там есть старые контракты с турецкой стороной, которая предусматривает поставки сырья для дальнейшей переработки», - объяснил Коваль.

По словам Коваля, продукты переработки, например, пшеничная мука, поставляются в те страны, которые страдают без украинской продукции, а также без российской и румынской из-за заблокированных возможностей поставки. Это, например, Ливия, Сирия или Ирак.



Информацию путина о двух кораблях из 87, которые направились в бедные страны, Коваль называет не соответствующей действительности. По его словам, первое судно, которое должно было прийти в Триполи, в итоге хоть и с препятствиями, но добралось до пункта назначения. Сейчас в африканские страны направляются несколько судов, но опять же — в соответствии с тем, куда они были зафрахтованы:

«Я знаю, что несколько судов с порядка 26–27 тысяч тонн пшеницы доставят в ближайшие дни в африканские страны. Куда были зафрахтованы суда, туда они и идут. Лавров заявил, что мы договаривались о поставках зерна в бедные страны. Мы не договаривались об этом, мы договаривались, что открываем коридор для международной торговли, а куда поставлять аграрную продукцию — решает бизнес. Значительная часть судов идет в европейские страны, такие как Испания и Ирландия, причем в первой десятке были поставки по контрактам, подписанным до войны. Украина точно не перенаправляла свою продукцию в богатые страны из-за того, что у нас война. Эти договоры были заключены до начала агрессии, и мы обслуживаем старые договоры и фрахты. На сегодняшний день порядка ста судов уже ушло, порядка ста движутся в нашу сторону и еще ожидают, чтобы не было дальнейших эскалаций и провокаций», -сказал Павел Коваль.

По мнению Коваля, подобные заявления путин делает для того, чтобы заставить Украину пойти на прямые переговоры с россией, создать соответствующую площадку. То же он пытается сделать и с помощью ЗАЭС через МАГАТЭ, «которую он контролирует, хочет также создавать прямую площадку для переговоров, но пока ему не удается этого сделать». Также эксперт считает, что российские власти хотят с помощью ограничения поставок украинского зерна заработать на экспорте собственного — в этом году у россии хороший урожай пшеницы.