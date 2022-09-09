Эксперт: угрозы путина остановить вывоз зерна — это попытка вновь перейти к переговорному процессу

19:40 09 сентября Киев, Украина

Глава страны-агрессора путин заявил, что зерно, которое вывозится из оккупированных украинских портов, уходит в богатые страны, а бедным не достается. В связи с этим он намерен ограничить вывоз продовольствия. По словам путина, только два из 87 кораблей, вышедших из украинских портов, были загружены в соответствии со Всемирной продовольственной программой ООН, предусматривающей помощь беднейшим странам.

Как пояснил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, на самом деле из портов выходят судна, зафрахтованные еще до вторжения россии в Украину, а очередные угрозы путина — попытка вновь перейти к переговорному процессу с Украиной. Этой же цели он пытается добиться и с помощью обстрелов ЗАЭС.
«При открытии этих зерновых коридоров я ожидал, что такие провокации будут еще раньше. На сегодня порядка ста торговых судов ушло из этих трех портов, вывезли определенный объем зерновых и продуктов переработки зерновых и масличных культур. В африканские страны ушло небольшое количество продукции, но никто и не обязывался вывозить только в страны Северной Африки. Речь шла о тех судах, которые были зафрахтованы до начала войны, а это были разные страны. Значительная часть этих судов ушла в Турцию, потому что там есть старые контракты с турецкой стороной, которая предусматривает поставки сырья для дальнейшей переработки», - объяснил Коваль.
По словам Коваля, продукты переработки, например, пшеничная мука, поставляются в те страны, которые страдают без украинской продукции, а также без российской и румынской из-за заблокированных возможностей поставки. Это, например, Ливия, Сирия или Ирак.

Информацию путина о двух кораблях из 87, которые направились в бедные страны, Коваль называет не соответствующей действительности. По его словам, первое судно, которое должно было прийти в Триполи, в итоге хоть и с препятствиями, но добралось до пункта назначения. Сейчас в африканские страны направляются несколько судов, но опять же — в соответствии с тем, куда они были зафрахтованы:
«Я знаю, что несколько судов с порядка 26–27 тысяч тонн пшеницы доставят в ближайшие дни в африканские страны. Куда были зафрахтованы суда, туда они и идут. Лавров заявил, что мы договаривались о поставках зерна в бедные страны. Мы не договаривались об этом, мы договаривались, что открываем коридор для международной торговли, а куда поставлять аграрную продукцию — решает бизнес. Значительная часть судов идет в европейские страны, такие как Испания и Ирландия, причем в первой десятке были поставки по контрактам, подписанным до войны. Украина точно не перенаправляла свою продукцию в богатые страны из-за того, что у нас война. Эти договоры были заключены до начала агрессии, и мы обслуживаем старые договоры и фрахты. На сегодняшний день порядка ста судов уже ушло, порядка ста движутся в нашу сторону и еще ожидают, чтобы не было дальнейших эскалаций и провокаций», -сказал  Павел Коваль.
По мнению Коваля, подобные заявления путин делает для того, чтобы заставить Украину пойти на прямые переговоры с россией, создать соответствующую площадку. То же он пытается сделать и с помощью ЗАЭС через МАГАТЭ, «которую он контролирует, хочет также создавать прямую площадку для переговоров, но пока ему не удается этого сделать». Также эксперт считает, что российские власти хотят с помощью ограничения поставок украинского зерна заработать на экспорте собственного — в этом году у россии хороший урожай пшеницы.
«Я думаю, что путин видит, что у него сыпется фронт в нескольких направлениях, плюс пленных наши взяли в Запорожской области. Он очень боится, что наши войска возьмут одно из важнейших направлений в Васильеве и рассекут южную группировку на левой сторону Днепра — тогда фронт рассыплется полностью, поэтому он ищет возможности переговоров и не находит. Я здесь не вижу ничего, кроме политики, которая у агрессора тоже получается очень плохо. Зеленский в эфире заявлял, что переговоры могут быть только после освобождения до границ до 23 февраля. Вот тогда можно обговаривать вопросы Крыма, Донецка и Луганска. А что решать сейчас-то? По поводу захваченных Херсонских и Луганских земель? Мы не видим необходимости в таких переговорах, хотя путин понимает, что наиболее заинтересована в прекращении войны украинская сторона, и он этим будет манипулировать, но пока он проигрывает этот инструмент», - подытожил Коваль. 