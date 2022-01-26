Эксперт прогнозирует рост цен на сельхозпродукцию

09:54 26 Январь Киев, Украина

В результате подорожания газа могут вырасти на 15-18% рыночные цены на сельхозпродукцию, а урожаи и доходы сельхозпроизводителей – снизятся.



Об этом пишет в своей колонке доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук.

"Аграрии будут уменьшать использование удобрений, поскольку дополнительный эффект от их применения не компенсирует расходы на закупку", - отмечает ученый.

Он объясняет, что речь идет прежде всего о малых и семейных фермерских хозяйствах, которые обрабатывают небольшие площади (до 400-500 га) и имеют незначительные оборотные средства. Тем временем доля стоимости минудобрений в структуре производственной себестоимости фермерских хозяйств доходит до 20%.

«Стоимость минудобрений будет тормозить их продажу. Расчеты, проведенные учеными ННЦ Институт аграрной экономики свидетельствуют, что подорожание газа до 20-28 тыс. грн. за тысячу кубометров приведет к общему удорожанию минеральных удобрений на 40-55 млрд грн (если их внесение будет на уровне 2020-2021 годов). Следовательно, производственная себестоимость сельскохозяйственной продукции может возрастет на 10-12%», – отмечает Александр Захарчук.

Поскольку подорожание газа повлечет за собой также увеличение расходов на электроэнергию, топливо, другие прямые затраты и оплату услуг сторонних организаций, которые тоже в себестоимости продукции имеют потребление газа, то это еще прибавит дополнительно 3-5% к производственной себестоимости сельскохозяйственной продукции.