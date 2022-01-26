Эксперт прогнозирует рост цен на сельхозпродукцию

В результате подорожания газа могут вырасти на 15-18% рыночные цены на сельхозпродукцию, а урожаи и доходы сельхозпроизводителей – снизятся.
Об этом пишет в своей колонке доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук.
Об этом пишет в своей колонке доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Александр Захарчук.
Он объясняет, что речь идет прежде всего о малых и семейных фермерских хозяйствах, которые обрабатывают небольшие площади (до 400-500 га) и имеют незначительные оборотные средства. Тем временем доля стоимости минудобрений в структуре производственной себестоимости фермерских хозяйств доходит до 20%.
Поскольку подорожание газа повлечет за собой также увеличение расходов на электроэнергию, топливо, другие прямые затраты и оплату услуг сторонних организаций, которые тоже в себестоимости продукции имеют потребление газа, то это еще прибавит дополнительно 3-5% к производственной себестоимости сельскохозяйственной продукции.
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