Эксперт объяснил, почему в Украине проблема с тарифами на электроэнергию

20:26 12 августа Киев, Украина

Такое долгожданное снижение тарифов на самом деле нужно не всем. В реальности нужны не льготные цены, а адресная помощь.

Об этом заявил финансист Сергей Фурса.

"У нас не должно быть льготных цен, у нас должна быть адресная помощь для потребителей, которые не могут платить. А все остальные должны платить настоящую рыночную цену. А так у нас сейчас такая система, что бедные платят за богатых ..." - отмечает Фурса .

Финансист также объяснил, как формируются цены. И отметил, что большинство населения имеет платить рыночную стоимость.

"Эти цены устанавливает премьер-министр. А рыночная цена была бы действительно значительно выше - она где-то приближается к 3 (гривен - ред.) За кВт, это то, что платят промышленные потребители (пекарня, бизнес или даже салон-маникюр - они платят 3+). Население также платить рыночную цену, но действительно бедные люди должны получить субсидии и им должна быть компенсирована эта цена " , - объясняет Фурса.

Эксперт отмечает, что сейчас компенсировать скидки бюджет не может.

"Реальность экономическая наталкивается на популистские обещания и рождается вот такой популистский монстр - когда на 10% определенной категории снижается цена и подается как огромная победа. А за эту победу все равно мы с вами, налогоплательщики, заплатим. Ведь это делается не за счет каких-то монополистов ... Когда у вас абсолютно все население платит меньше рыночной цены - эту разницу кто компенсирует. Компенсировать будет бюджет - каким образом? Эта скидка предоставляется всем - и бедным, и богатым. скидка предоставляется за счет государственных компаний, в основном - это за счет " Энергоатома ", - объясняет он.

Фурса отмечает, что так "Энергоатом" работает себе в минус.