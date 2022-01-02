Экс-министр Андрей Рева объяснил, почему он не доверяет пенсионным фондам

Экономические кризисы, инфляция, нестабильность – все это лишает человека уверенности в будущем. А тех, кто со страхом ждет пенсионного возраста, эта неизвестность пугает вдвойне. Вчера в вечернем эфире телеканала бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что свои накопления на пенсию держит дома.

"Я о пенсии беспокоюсь, но все свои накопления держу дома, они прописаны у меня в декларации. Позиция первая: вы помните, что произошло с вкладами людей в государственном "Сберегательном банке" СССР в начале 90-х годов? Вклады пропали, пропало все, что люди накапливали", – сказал он.

Второй причиной экс-министр назвал то, что самый большой корпоративный фонд среди 63 негосударственных пенсионных фондов – у Национального банка Украины.

"У НБУ, который по новому закону может быть госрегулятором, бесследно исчезло 900 млн грн. У самих сотрудников Нацбанка", – подчеркнул Рева.

Он назвал и третью причину, по которой держит сбережения дома.

"Если бы мы с вами на 20 лет назад вернулись, и у нас была бы 1 тыс. грн, и вы бы стояли перед необходимостью отложить их на будущее, у вас было бы два пути. Первый – перевести их в доллары по курсу 5 [грн за доллар] ($200) и положить их под подушку. Либо отдать в негосударственный пенсионный фонд. Если бы вы сегодня достали $200 долларов, перевели в гривны – получили бы на руки 5600 грн. Но если бы вы их отдали в негосударственный фонд, то у вас бы сегодня из этой 1 тыс. грн на руках осталась 381 грн. Я не советую людям слушать аферистов, которые призывают их вкладывать в негосударственные пенсионные фонды", – заявил Рева.

В марте 2021 года министр социальной политики Марина Лазебная говорила, что Минсоцполитики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза.