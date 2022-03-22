Экономист объяснил, что будет означать для россиян падение экономики на 7-20%

17:37 22 марта Киев, Украина

Снижение российской экономики в ближайшие годы может составить от 7 до 20% — больше всего ситуация напоминает развал Советского Союза в 1991 году. Такое мнение высказал российский экономист Вадим Жартун.

«Западная экономика в среднем растет на 1,5% в год. Соответственно падение ВВП в России на 7% — это по среднемировым меркам пять лет потерянной жизни. 20% — 15 лет. Если оперировать терминами благосостояния, можно представить, что каждый пятый человек в стране потеряет работу. Конечно, ухудшение уровня жизни будет происходить неравномерно — поначалу большинство из нас почувствуют, что на свою зарплату могут позволить себе гораздо меньше. Но другие люди действительно потеряют работу», — объяснил эксперт.

По его словам, на фоне оптимистических прогнозов российского Минфина, не так давно закладывавшего рост российской экономики в районе 3%, падение на 20% выглядит настоящей катастрофой.

«Помимо того, что мы будем жить беднее, мы потеряем целый ряд отраслей народного хозяйства: автопром, авиаперевозки, агропром, часть которого завязана на поставке семенного материала, сокращение добычи нефти на новых месторождениях. И эти 20% — только начало, при реализации худшего политического сценария ситуация продолжит деградировать», — предупредил Вадим Жартун.

По мнению экономиста, происходящее сегодня в России больше всего напоминает кризис после развала СССР в 1991 году, когда произошел резкий разрыв логистических цепочек внутри стран бывшего Советского Союза.

«Если же будет реализован иной политический сценарий, отделаемся 7% — это самый благоприятный прогноз», — резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что экономисты Barclays Plc и Goldman Sachs Group Inc понизили свои прогнозы в отношении экономики России. Barclays предсказал сокращение на 12,4% в 2022 году и дальнейшее снижение на 3,5%, а Goldman ожидает падения на 10%.