Экономика Украины восстанавливает показатели

Четвертый квартал 2020 года в Украине отметился высоким уровнем экономики. Об этом свидетельствует аналитика компании Dragon Capital. Согласно мнению экспертов экономика вернулась на докарантинный уровень. В свою очередь, Шмыгаль прогнозирует, что за текущий год ВВП Украины вырастет на 4,6% минимум.

«Кроме того, Украина продемонстрировала один из лучших результатов в Европе, а решение нашего правительства об увеличении расходов и государственных инвестиций положительно повлияло на украинскую экономику», — написал премьер-министр на своей странице в Фейсбуке.

Следует отметить, что в 2021 году остаются ожидания, что ВВП Украины вырастет минимум на 4,6%.

В статистической службе Европейского Союза сообщают, что экономика еврозоны сократилась на 0,7% в прошлогоднем четвертом квартале и на 5,1% в годовом значении по сравнению с предыдущим годом. В то же время, спад оказался меньше, чем прогнозировалось. В Министерстве экономики Украины оценили падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,2%. При этом главной причиной спада ВВП называют пандемию COVID-19.