Экономика Украины в условиях пандемии - подробности

Валовый внутренний продукт Украины снизился на 4%. Такую информацию предоставила Государственная служба статистики, опубликовав отчет о влиянии эпидемии коронавируса на экономику страны. Подробнее о том, чего ждать и что происходит – читайте ниже.

Что такое ВВП

Макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год конечных (предназначенных для непосредственного употребления) товаров и услуг. ВВП бывает номинальный, то есть который не учитывает инфляцию, и реальный, который ее учитывает.

То есть каждый из нас, отсчитав в госбюджет налоги со своей зарплаты, купив что-то в магазине или проехав в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот - уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки автоматически делают ВВП меньше. Получается, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране.

Кто сколько вложил в "общий котел"

Весь ВВП 2020 года составил 4 трлн 194 млрд грн или более 100 тыс. грн на каждого украинском. Это на 4% (на 168 млрд грн) меньше, чем 2019 года. Мы выделили основные отрасли, рассчитав по данным Госстатистики их вклад в процентах в ВВП страны 2020.

Наибольший вклад в ВВП страны сделали три "кита" - промышленность - 17,9% (2019 было 20%), налогоплательщики, как юрлица, так и обычные граждане, прежде всего за счет налогов на доходы физлиц - зарплату - 14,5% (было 14,2%) и торговля - 13,9% (было 13,2%). В сумме они дали почти половину ВВП - более 46%. Но это на 2% меньше, чем год назад. Около 54% внесли другие сферы народного хозяйства.

Чего ждать 2021

Оба эксперты ожидают, что за 2021 ВВП Украины увеличится примерно на 3%. Это совпадает с расчетами МВФ. То есть мы не дотянем до уровня 2019 1%.