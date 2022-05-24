Экономика Украины серьезно отстала от стран Европы

Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился, Украина по показателю ВВП уступила не только Польше, но и Беларуси.
Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования "30 лет Независимости Украины: экономические итоги".
По словам эксперта, в 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было немногим выше уровня стран Центральной Европы.
Об этом сообщил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в ходе презентации исследования "30 лет Независимости Украины: экономические итоги".
По словам эксперта, в 1991 году Украина занимала 52-е место в мире по ВВП на душу населения, что было немногим выше уровня стран Центральной Европы.
Он отметил, что по показателю ВВП на душу населения Украина уступила не только Польше, но и Беларуси, которая имела худшие предпосылки и ресурсы для развития. В частности, показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности с 1991 до 2020 года имел такую динамику: в Польше рост составил 480%, в Беларуси – 278%, в Украине – 89%.
По его словам, позиции Украины ухудшились во многих мировых рейтингах.
Похожая динамика, по его словам, наблюдается по индексам экономической свободы, восприятия коррупции, глобальной конкурентоспособности: вследствие отсутствия четкой стратегии Украина отстает от стран бывшего СССР.
Что касается среднего размера заработной платы, эксперт отметил, что ее низкий уровень в Украине является главной причиной трудовой миграции наших соотечественников.
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