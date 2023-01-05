Экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери

Об этом 5 января сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Это объективно наихудший результат времен независимости, при этом он лучше, чем ожидало большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП", - подчеркнули в ведомстве.