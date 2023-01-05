В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения, которые ей нанесла рф". Падение ВВП Украины оценивается на уровне 30,4%, но это является лучшим показателем, чем предполагалось ранее.
Об этом 5 января сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что успехи ВСУ на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров "позволили удержать экономический фронт".
По предварительной оценке аналитиков Министерства экономики, сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за три квартала 2022 года, падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%.
По предварительной оценке аналитиков Министерства экономики, сделанной с учетом оперативной оценки Госстата реального ВВП за три квартала 2022 года, падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%.
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