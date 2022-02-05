Экономика стран "выровняется" через пять лет

18:45 17 Сентябрь Киев, Украина

Мировой экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, закончится примерно через пять лет, при этом мир должен готовиться к неравенству стран и усилению уровня бедности.

Такой прогноз в ходе выступления на форуме «Тенденции-2021» озвучила главный экономист ВБ Кармен Рейнхарт.



Стратеги Всемирного банка отмечают, что все государства будут выходить из коронакризиса по-разному, в связи с чем в одних странах рецессия продлится дольше, чем в других. Особенно от текущего кризиса пострадают бедные страны, считают эксперты. Также, по их мнению, миру стоит готовиться к усилению неравенства.



По словам Кармен Рейнхарт, уже в ближайшее время, на фоне отмены карантинных мер, может произойти «быстрый отскок». Тем не менее, полное восстановление экономик «займет до пяти лет».



Главный экономист Всемирного банка также прогнозирует посткризисный рост уровня бедности, какого не наблюдалось уже 20 лет.



Отметим, что, согласно июньскому прогнозу ВБ, спад мировой экономики в 2020 году достигнет 5,2%. Нынешнее падение станет рекордным со времен Второй мировой войны.



