Экономика россии на пороге сильнейшей рецессии со времен развала СССР

Глава страны-агрессора Владимир Путин поручил правительству и губернаторам расхлебывать экономические последствия войны с Украиной, которая обернулась прежде невиданными санкциями и сулит стране сильнейшую рецессию с развала СССР.
Кабинету министров и властям регионов следует добиться снижения уровня бедности населения и обеспечить граждан товарами первой необходимости, говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, до 30 апреля правительству необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят выявить и отнести к нуждающимся граждан, потерявших работу после 1 марта.
Одновременно Путин требует повысить доступность мер социальной поддержки для семей с детьми, доходы которых «существенно снизились».
Доклад о борьбе с бедностью президент ждет к 15 июня. Гораздо быстрее — к 25 апреля — премьеру Михаилу Мишустину и главам субъектов необходимо отчитаться о наличии в продаже товаров, лекарств и медицинских изделий, импортные поставки которых рушатся на фоне транспортной блокады со стороны ЕС и отказа крупнейших контейнерных перевозчиков работать с Россией.
За неделю до начала боевых действий Путин требовал роста реальных доходов россиян на 2,5%, а ВВП — не меньше, чем на 3%, утверждая, что российская экономика лучше западных справилась с кризисом пандемии.
Но цунами санкций смыло карточный домик «стабильности». Инфляция в марте стала рекордной с января 1999 года, а в годовом выражении обновила 7-летний максимум. Всемирный банк прогнозиирует России падение экономики на 11,4% — сильнейшее с 1994 года. Опрошенные Bloomberg экономисты ждут два года рецессии — впервые с развала СССР.
Экономика по инерции еще кажется живой, и основная масса еще не чувствует, что впереди шок, но обрыв хозяйственных связей при высокой степени зависимости от экспорта — импорта не может пройти бесследно, отмечает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.
Уход иностранных компаний и сжатие деловой активности оставят без работы 2 миллиона человек, что вернет уровень безработицы к показателям начала 2000-х, согласно прогнозу Центра стратегических разработок. При этом спад реальных доходов станет «одним из сильнейших в истории».
Простого выхода из этого кризиса нет: санкции останутся надолго, а вести бизнес с Россией никто не захочет, говорит Тим Эш, стратег Bluebay Asset Management в Лондоне.
Кабинету министров и властям регионов следует добиться снижения уровня бедности населения и обеспечить граждан товарами первой необходимости, говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, до 30 апреля правительству необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят выявить и отнести к нуждающимся граждан, потерявших работу после 1 марта.
Одновременно Путин требует повысить доступность мер социальной поддержки для семей с детьми, доходы которых «существенно снизились».
Доклад о борьбе с бедностью президент ждет к 15 июня. Гораздо быстрее — к 25 апреля — премьеру Михаилу Мишустину и главам субъектов необходимо отчитаться о наличии в продаже товаров, лекарств и медицинских изделий, импортные поставки которых рушатся на фоне транспортной блокады со стороны ЕС и отказа крупнейших контейнерных перевозчиков работать с Россией.
За неделю до начала боевых действий Путин требовал роста реальных доходов россиян на 2,5%, а ВВП — не меньше, чем на 3%, утверждая, что российская экономика лучше западных справилась с кризисом пандемии.
Но цунами санкций смыло карточный домик «стабильности». Инфляция в марте стала рекордной с января 1999 года, а в годовом выражении обновила 7-летний максимум. Всемирный банк прогнозиирует России падение экономики на 11,4% — сильнейшее с 1994 года. Опрошенные Bloomberg экономисты ждут два года рецессии — впервые с развала СССР.
Экономика по инерции еще кажется живой, и основная масса еще не чувствует, что впереди шок, но обрыв хозяйственных связей при высокой степени зависимости от экспорта — импорта не может пройти бесследно, отмечает завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.
Уход иностранных компаний и сжатие деловой активности оставят без работы 2 миллиона человек, что вернет уровень безработицы к показателям начала 2000-х, согласно прогнозу Центра стратегических разработок. При этом спад реальных доходов станет «одним из сильнейших в истории».
Простого выхода из этого кризиса нет: санкции останутся надолго, а вести бизнес с Россией никто не захочет, говорит Тим Эш, стратег Bluebay Asset Management в Лондоне.
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