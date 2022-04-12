Экономика россии на пороге сильнейшей рецессии со времен развала СССР

«Путин перешел рубикон своими действиями в Украине. Россия будет в дефолте, возможно, в ближайшие 10 лет. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокая стоимость заимствований у китайцев, никаких инвестиций, никакого роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян», — говорит Эш.