Экономика Европы - COVID-19 меняет прогнозы экспертов

Экономические эксперты пересматривают свои прогнозы относительно положения экономики в странах Евросоюза. Это напрямую связано с третей волной заболеваемости и приостановлением в некоторых европейских странах вакцинации от COVID-19.

Известно, что возобновление локдаунов в Европе вызывает опасения, что регион ждет еще один разочаровывающий летний туристический сезон, если вакцинация не ускорится настолько, чтобы позволить ослабить ограничения на поездки.

Так, Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах 19 марта, после того, как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября. Италия объявила об ужесточении карантинного режима на дни празднования католической Пасхи, тогда как некоторые города Германии отказались от снятия ограничений, которые только недавно были ослаблены, из-за резкого увеличения числа инфицированных.

Таким образом аналитики Goldman Sachs, Barclays, ING и Berenberg снижают свои прогнозы роста экономики еврозоны, вопреки улучшению экономических перспектив в США и в мире в целом, отмечает FT.