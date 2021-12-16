Экономический прогноз от КабМина на 2021-2023гг

15:15 29 Июль Киев, Украина

На заседании 29 июля Кабинет Министров одобрил план по улучшению уровня украинской экономики. Он будет осуществляться на основе прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, прогноз содержит подробный анализ экономических проблем предыдущих лет и ожидания на следующие годы. Он отметил, что большие ожидания от приватизации.

Согласно пояснительной записке, начиная с 2021 года в Украине предусматривается постепенное ускорение экономического роста и "формирование качественной основы для устойчивого экономического развития". Отмечается, что в постпандемичний период в этом должны помочь реформы, а также господдержка бизнеса и производств.

Кроме того, в документе указано, что минимальная заработная плата в 2021 году составит от 6000 до 6500 гривен, в 2022 году - 6700 гривен, в 2023 году - 7176 гривен.

В правительстве считают, что в 2021 году рост ВВП будет на уровне 4,6%, в 2021-м - на уровне 4,3%, в 2023-м - на уровне 4,7%. Ориентировочный курс ожидается на уровне 29-29,8 гривны за доллар.

Отмечается, что на вероятность показателей влияет то, будет ли вторая волна коронавируса и соответствующее введение карантина.