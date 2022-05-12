Экономический прогноз для Украины от Oxford Economics

Компания Oxford Economics провела исследование, и эксперты утвердили прогноз на 2021 год. Согласно данным средний курс гривны к доллару будет 28,4. Больше про выводы аналитиков читайте в нашем материале.
Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ давить на курс.
МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше - 28,9 гривны, но в октябре пересмотрели его. Интересно, что в начале пандемии МВФ был настроен крайне пессимистично относительно экономики Украины. К примеру, на этот год МВФ прогнозировал среднегодовой курс 30 гривен за доллар, хотя гривна ни разу даже не опустилась до 29. Но за 2 месяца до конца года МВФ изменил прогноз на 27,2 гривны.
Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. Однако в действительности мнения экспертов отличались, и они называли средний курс от 27 гривен до 30 гривен за доллар.
В конце 2021 следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны. Здесь эксперты также давали разные оценки: самые большие оптимисты прогнозировали, что гривна завершит следующий год на отметке 27 за доллар, а пессимисты - 31 гривна за доллар.
Основные внешние риски на 2021:
- Возникновение других волн пандемии COVID-19 в мире;
- Дефицит внешнего финансирования;
- Выход нерезидентов с ОВГЗ;
- Усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины.
Среди внутренних угроз эксперты выделяют:
- Значительный рост дефицита государственного бюджета;
- Сохранение высокого уровня коррупции;
- Падение гривны;
- Рост безработицы и инфляции.
Какой доллар заложили в бюджете-2021
В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар. Заметьте, что из всех прогнозов, этот пессимистический.
Почему же правительство так недооценивает гривну? Ведь и в этом году с курсом не угадали. В первой версии бюджета-2020 курс был заложен на уровне 27 за доллар, хотя первые два месяца к пандемии курс был близок к 24. В обновленном бюджете-2020 заложили среднегодовой курс на уровне 29,5, тогда как гривна ни разу даже не достигла 29.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии