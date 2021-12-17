Экономический паспорт Зеленского: как и кому предлагают начислять деньги?

07:52 09 Декабрь Киев, Украина

В систему экономического паспорта, инициированную президентом Владимиром Зеленским, предлагают ежегодно отчислять две минимальные зарплаты на одного участника. В то же время, отчисления в спецфонд доли ренты на добычу полезных ископаемых, а также нефти и газа предполагают повышать до 2030 и 2033 годов соответственно.

Об этом свидетельствуют тексты пакета законопроектов об экономическом паспорте, внесенных президентом на рассмотрение парламента.



/>Зеленский предлагает создать Фонд будущих поколений, который будет иметь статус некоммерческой организации (непредпринимательского общества) и будет работать исключительно над накоплением активов с последующим инвестированием и выплатами участникам системы.



Получить выплаты смогут рожденные с 2019 года дети, которых, по данным Госстата, к октябрю текущего года в Украине уже более 707 тысяч. Участникам системы нужно будет достичь 18-летия, быть гражданином Украины и постоянно проживать здесь в течение последних пяти лет.



Деньги позволят потратить на обучение, покупку собственного жилья, лечение тяжелых заболеваний или при наличии критических состояний здоровья в любое время до достижения 18 лет. Родители, как утверждает Зеленский, смогут самостоятельно выбрать заведение, где будут получать помощь.



Президент предлагает, чтобы с 2023 по 2030 год отчисления ренты на добычу полезных ископаемых, из которых будут формировать фонд, повысили с 35% до 70%, а отчисления ренты на добычу нефти и газа – с 47,5% в 2023 году до 95% 2033-м.



Зеленский предложил установить и ответственность для должностных лиц или заинтересованных лиц компании по управлению активами Фонда будущих поколений за нарушение интересов участников. Так, за отчуждение или приобретение активов фонда по цене, иной, чем рыночная, если это привело к значительным убытками, предлагают наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.



Если такие действия совершаются повторно, то сумма штрафа увеличится до 5–8 тысяч не облагаемых налогом минимумов, а в случае, если к этому причастна организованная группа, взыскание составит от 8 до 10 тысяч необлагаемых минимумов. Нарушителей также смогут лишать права занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком до трех лет.



Идея введения специального фонда, откуда бы выплачивались средства гражданам, не нова. После анонса внесения идеи Зеленского в парламент в Офисе президента объясняли, что подсмотрели ее, в частности, в ОАЭ, но подобные системы работают во многих странах Персидского залива. Как отмечает BBC, один из самых молодых арабских "фондов будущего" действует с 2005 года в Катаре и сейчас оперирует капиталом в 320 миллиардов долларов. В общей сложности страны региона имеют около 40% средств всех суверенных государственных фондов мира, а те оперируют суммой в 5,5 триллиона долларов.



Самый суверенный фонд национального благосостояния в мире имеет Норвегия. Он называется Государственным пенсионным глобальным фондом. Относительно его работы существует ряд запретов, например средства фонда нельзя вкладывать в компании, производящие оружие, табак, вредят окружающей среде, нарушают права человека или способствуют распространению коррупции.