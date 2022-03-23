Экономический кризис в стране пошатнул материальное положение населения

Государственная служба статистики Украины опубликовала информацию, согласно которой большинство украинцев не ощущают улучшение своего материального положения. Более того, большинство из них жалуется на его ухудшение. Согласно информации, основными статьями расходов населения стали: еда и напитки (40%), оплата ЖКХ (18%), транспорт (8%).

За последние два года более половины украинцев (54,4%) почувствовали ухудшение своего материального положения. У трети опрошенных оно не изменилось (33,6%), а улучшилось только в 11,3% случаев.

В течение последнего года 91,5% украинцы столкнулись с повышением коммунальных тарифов (7,8% опрошенных это не задело), а 90,6% - с ростом цен на продовольствие (8,9% этого не почувствовали). Еще 35,4% опрошенным снизили зарплату или пенсию, а 31,9% - полностью или частично потеряли работу.

Интересно, что пандемии коронавируса украинцы не считают главной причиной экономического кризиса, так думают только 8,3% опрошенных. Тогда как 42,9% уверены, что виной всему высокий уровень коррупции в стране. 33,8% украинцев видят проблему в некомпетентности власти, а 10,6% - в войне на Донбассе.

И только 0,1% опрошенных считают, что экономического кризиса в Украине вообще нет.