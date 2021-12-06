Экономические паспорта в Украине – Зеленский подтвердил анонс

Экономические паспорта в Украине введут в 2021 году – таким было заявление Владимира Зеленского. Подробности нового законопроекта, а также что такое «экономические паспорта» - выясняли наши журналисты.

24 января в парламент внесли проект закона (№2754) об экономическом паспорте, который предусматривает выплаты совершеннолетним украинцам стартового капитала, накопленного благодаря реализации полезных ископаемых.

В своем видеообращении президент рассказал, что благодаря экономическим паспортам вскоре персональные депозитные счета в банках несовершеннолетних украинцев будут пополняться средствами за пользование и добычу отечественных недр. Он отметил, что после достижения совершеннолетия граждане могут потратить эти средства на получение высшего образования в Украине.

Зеленский напомнил, что введение экономического паспорта было одним из его обещаний во время избирательной президентской гонки. Эта новация была также в программе «Слуги народа».