Экономические изменения 4 факторов - подробности

Экономика серьезно реагирует на все изменения в стране. Поэтому карантинные меры, а также введение Украины в оранжевые и красные зоны стали теми факторами, которые напрямую завязаны с показателями экономики. Наши журналисты разбирались в 4 основных макроэкономических факторах.

Мобильность украинцев

Мобильность в дальнейшем продолжает падать. Прямой эффект от изменения поведения людей или рост ограничений трудно проследить, поскольку нужно сравнивать данные с прошлым годом. К сожалению, Apple и Google начали публиковать данные о мобильности только с начала пандемии, поэтому невозможно выделить, где сезонность, а где реакция на динамику заболеваемости. Однако мы видим, что передвижение пешком или на машине все-таки снижается. Данные Google показывают стабильность. После уменьшения посещения рабочих мест в конце октября, показатели вернулись на средний осенний уровень.

Рынок труда

На рынке труда стабильность. В 2020 году мы считаем динамику на основе данных work.ua и rabota.ua, и сравниваем с ситуацией, которая была в 2019 году (данные только rabota.ua). Видим, что в прошлом году уровень вакансий начал резко падать в аналогичном периоде и ситуация была хуже. В этом году мы наблюдаем полное восстановление после жестких ограничений и отсутствие заметных негативных трендов последние два месяца.

Аренда жилья

На рынке аренды жилья тоже пока все стабильно. К сожалению, с 26 октября по 7 ноября данные отображались некорректно, поэтому мы их не учитываем в анализ. Данные последних дней не показывают особого уменьшения или увеличения. Аренда однокомнатных квартир сейчас стоит на 6% больше, чем в карантин и на 18% больше, чем во время жестких карантинных ограничений.

Потребление электроэнергии

Одним из лучших отражений работы экономики является потребление электроэнергии. Сейчас мы видим, что потребление продолжает постепенно расти и с конца сентября уже на уровне 2019 года. С периода жестких карантинных ограничений уровень потребления вырос на 23%. Этот показатель уже скорректирован на температуру, поэтому фактор погодных условий является исключенным.