Экологический налог в Украине вырастет

В Украине планируют увеличить экологический налог. Текст нового законопроекта подразумевает увеличение выплат за загрязнение водных ресурсов и выброс СО2. Верховная Рада уже утвердила законопроект №5600.

Отмечается, что на сегодня в Украине ставка экологического налога на выбросы СО2 — одна из самых низких в мире. Например, в Польше, где минимальная ставка в Европе, налог составляет один евро за тонну. В Украине же 10 гривен за тонну.

Согласно документа, ставку намереваются увеличить в три раза — до 30 гривен за тонну. Планируется, что удастся получить в бюджет дополнительные 2,1 миллиарда гривен. Будет поднята в 1,6 раза и ставка за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. До 2029 года она увеличится в восемь раз. Благодаря этому местные и государственный бюджеты получат до 100 миллионов гривен.

Также планируется увеличение в три раза налога на отходы для предприятий горной промышленности: с 40 копеек до 1,5 гривен за тонну. Дополнительный ресурс поступлений ожидается в размере 300 миллионов гривен.