ЕК перечислит Украине и Молдове средства, которые ранее предусматривались для россии и беларуси

17:26 16 августа Киев, Украина

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение перечислить Украине и Молдове 135 миллионов евро, которые ранее предполагалось предоставить россии и Беларуси в рамках программы Interreg NEXT на 2021-2027 годы.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.

Отмечается, что деньги поступят Украине и Молдове по финансовому инструменту европейского соседства и партнерства (ИЕСП).
"Я рада, что средства, которые мы изначально планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество регионов ЕС и местных заинтересованных сторон с украинскими и молдавскими партнерами", - прокомментировала решение ЕК комиссар по вопросов сплоченности и реформ Элиза Феррейра
Согласно пресс-релизу, финансирование в частности пойдет на поддержку "Полос солидарности", развитие трансграничного транспортного сообщения, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также на усиление институциональной способности украинских и молдавских органов государственной власти.
 
Interreg NEXT – это программа трансграничного сотрудничества ЕС с соседними регионами. Данная программа нацелена на поддержку экономического и социального развития приграничных территорий путем совместных действий, включая защиту окружающей среды, услуги здравоохранения, меры безопасности и защиты.