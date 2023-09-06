ЕК перечислит Украине и Молдове средства, которые ранее предусматривались для россии и беларуси

"Я рада, что средства, которые мы изначально планировали выделить на это сотрудничество, теперь пойдут в пользу программ ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество регионов ЕС и местных заинтересованных сторон с украинскими и молдавскими партнерами", - прокомментировала решение ЕК комиссар по вопросов сплоченности и реформ Элиза Феррейра