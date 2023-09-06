ЕК перечислит Украине и Молдове средства, которые ранее предусматривались для россии и беларуси

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение перечислить Украине и Молдове 135 миллионов евро, которые ранее предполагалось предоставить россии и Беларуси в рамках программы Interreg NEXT на 2021-2027 годы.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.
Отмечается, что деньги поступят Украине и Молдове по финансовому инструменту европейского соседства и партнерства (ИЕСП).
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.
Отмечается, что деньги поступят Украине и Молдове по финансовому инструменту европейского соседства и партнерства (ИЕСП).
Согласно пресс-релизу, финансирование в частности пойдет на поддержку "Полос солидарности", развитие трансграничного транспортного сообщения, услуги здравоохранения, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также на усиление институциональной способности украинских и молдавских органов государственной власти.
Interreg NEXT – это программа трансграничного сотрудничества ЕС с соседними регионами. Данная программа нацелена на поддержку экономического и социального развития приграничных территорий путем совместных действий, включая защиту окружающей среды, услуги здравоохранения, меры безопасности и защиты.
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