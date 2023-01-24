Эффективное налогообложение доходов граждан составляет сегодня 51,5% - ОП

Реальная ставка налогообложения доходов граждан Украины превышает 50%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов. Об этом сказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге во вторник, 24 января.
По словам Шурмы, эта цифра включает в себя 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
Шурма полагает, что это приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени. А такая налоговая нагрузка достаточно большая даже по сравнению с Европой, где, по его данным, "такая ставка в среднем составляет около 30%".
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Украине бизнес уплатил налогов на 80 млрд гривен больше, чем в 2021 году.
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