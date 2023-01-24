Эффективное налогообложение доходов граждан составляет сегодня 51,5% - ОП

16:27 24 января Киев, Украина

Реальная ставка налогообложения доходов граждан Украины превышает 50%. Чтобы выплатить зарплату в 20 тысяч гривен нужно заплатить около 11 тысяч гривен налогов. Об этом сказал замглавы Офиса президента Ростислав Шурма на брифинге во вторник, 24 января.

"На самом деле никто этого никогда не озвучивает, но нужно понимать, что эффективное обложение доходов наших граждан составляет сегодня 51,5%", – сказал он.

По словам Шурмы, эта цифра включает в себя 22% единого социального взноса, 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

"Если мы соотнесем, сколько получает работник и какую нагрузку платит работодатель, официально проводя оплату работнику, мы видим, что это 51,5%. Чтобы выплатить 20 тысяч официально заработную плату, налоговая нагрузка на работодателя будет составлять более 10 тысяч гривен, около 11 тысяч гривен", – отметил замглавы ОП.

Шурма полагает, что это приводит к тому, что многие заработные платы находятся в тени. А такая налоговая нагрузка достаточно большая даже по сравнению с Европой, где, по его данным, "такая ставка в среднем составляет около 30%".

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Украине бизнес уплатил налогов на 80 млрд гривен больше, чем в 2021 году.