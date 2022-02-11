Единый электронный билет – прогресс и в Украине

09:06 23 Сентябрь Киев, Украина

Министерство инфраструктуры заявило о начале продаж SmartTicket, который можно приобрести на специализированных сайтах. Единый электронный билет актуален не только для городского транспорта, но и для поездок по Украине.

Известно, что в ноябре ведомство начнет продажи единого е-билета для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок. Помимо этого, планируется продажа SmartTicket и для пригородных поездов «Укрзализныци».

Следует отметить, что предусматриваются льготы на единый электронный билет. На данный момент ведутся переговоры с Министерством по делам ветеранов, где будет сформирована единая база льготников. Сообщается, что стоимость пользования сервисом составит 6 коп.

Напомним, что опыт успешной концессии подталкивает Министерство инфраструктуры двигаться по этому направлению. В ведомстве сказали, что к приватизации уже готовы три порта. К ним проявили такие инвесторы: Усть-Дунайск, Белгород-Днестровск и Скадовск.

Также планируется концессия Измаильского, Бердянского и Черноморского портов, далее последует — Южный. До конца нынешнего года по этим объектам подготовят ТЭО.

Ранее сообщалось, что на сайте «Укрзализныци» появилась информация о том, что компания возобновит продажу билетов на ряд поездов со станций, где была отменена красная зона карантина.

Так, продажу билетов в связи с изменением эпидемической ситуации восстановят с 21 сентября со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань.