ЕБРР планирует увеличить капитал для помощи Украине

17:16 18 мая Киев, Украина





Ожидается увеличение капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро, сообщают в ЕБРР. В последнем сообщении Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) подчеркивается необходимость дополнительной поддержки акционеров для продолжения работы банка в Украине.Ожидается увеличение капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро, сообщают в ЕБРР.

"Предложение от Совета директоров по объему поддержки ЕБРР для Украины и потенциальному увеличению уплаченного капитала будет передано Совету руководителей для принятия окончательного решения до конца 2023 года", - говорится в сообщении по итогам ежегодного заседания.

Акционерами ЕБРР являются 71 страна, включая Европейский союз и Европейский инвестбанк. В прошлом году банк выделил Украине 1,7 миллиарда евро и привлек еще 200 миллионов евро от банков-партнеров. В общей сложности планируется предоставить 3 миллиарда евро в период с 2022 по 2023 годы, включая 1,5 миллиарда евро от 19 международных доноров.



Совет руководителей ЕБРР подтверждает, что банк должен играть важную роль в поддержке украинской экономики во время войны и в период реконструкции. Основное внимание финансового учреждения во время конфликта уделяется поддержке энергетической и продовольственной безопасности, восстановлению критической инфраструктуры на национальном и муниципальном уровнях, предоставлению финансирования торговли и поддержке частного сектора.



Увеличение капитала на сумму от 3 до 5 миллиардов евро позволит ЕБРР осуществлять инвестиции такого масштаба без необходимости систематического распределения рисков доноров в 2024 году. Если предложение будет одобрено, это станет третьим случаем, когда акционеры банка соглашаются на увеличение его капитальной базы.