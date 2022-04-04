ЕБРР остановил доступ россии и белоруссии к своим ресурсам

14:18 04 апреля Киев, Украина





Об этом 4 апреля сообщил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев на своей странице в фейсбуке. Совет руководителей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) официально утвердил применение статьи 8.3 устава по приостановке доступа России и Беларуси к ресурсам банка.Об этом 4 апреля сообщил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев на своей странице в фейсбуке.

"За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которые составляет 94,85% голосов в капитале банка", - уточнил он.

Шевалев добавил, что на такой шаг руководство ЕБРР пошло впервые за всю историю существования организации.



По его словам, ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение. Хотя это еще "не полное изгнание из цивилизованного мира для этих стран-преступников, но очень важный первый шаг", сказал он.



О закрытии своих представительств в Москве и Минске ЕБРР объявил еще в конце марта 2022 года.



ЕБРР – это международный финансово-кредитный институт, оказывающий помощь странам от Центральной Европы в Центральную Азию для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.



Банк не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года, однако до середины 2021 года был достаточно активен в Беларуси.