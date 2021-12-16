Дыни в Украине резко подешевели

13:24 20 Июль Киев, Украина

Согласно данным проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» эксперты могут отметить изменения на рынке продуктов в Украине. Так, за последние несколько дней замечено стремительное снижение стоимости украинских дынь из местных хозяйств. Аналитики проекту отмечают, что украинские фермеры начали поставлять первые в этом сезоне мелкие партии дынь еще на прошлой неделе. Сегодня предложение этой продукции уже приобретает более массовый характер, в результате чего цены на дыни достаточно интенсивно снижаются.

Так, по состоянию на 15 июля, украинские фермеры предлагали к продаже дыни по цене 5-10 грн за кг ($ 0,18-0,37 за кг), что в среднем в 1,7 раза дешевле, чем в начале текущего сезона. Основной причиной падения цен на дыни производители называют сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке. При этом фермеры отмечают снижение спроса на эти бахчевые на текущей неделе.

Стоит отметить, что несмотря на резкое снижение цен, дыня в Украине на сегодняшний день стоит в среднем на 45% дороже, чем в середине июля прошлого года. При этом участники рынка не исключают, что уже на следующей неделе цены на эту продукцию еще более «просядут», так как предложения дынь из местных хозяйств с каждым днем растет.