ДТЭК Киевэнерго выставила счет киевским властям в 1 млрд гривен

Обанкротившаяся компания из группы ДТЭК «Киевэнерго» насчитала столичной администрации миллиардный долг. Об этом сообщают журналисты.
Накануне должны были пройти торги по продаже имущества банкрота – прав требований к КГГА. Начальная цена лота составляла 904 млн гривен, данная сумма приравнивается к сумме долга КГГА. Однако аукцион в рамках процедуры ликвидации общества так и не состоялся.
По данным следствия, задолженность "Киевэнерго" образовалась на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева, заключенного между КГГА и "Киевэнерго". Однако «Киевэнерго» отрицает ее. Утверждает, что средства были израсходованы эффективно: их направили на модернизацию объектов энергетической инфраструктуры Киева.
Осенью прошлого года суд признал банкротом «Киевэнерго», и сразу открыл ликвидационную процедуру. Сумма требований кредиторов составила 1 млрд 200 млн. Среди них "Киевгаз", "Нафтогаз", "Укртрансгаз", "Киевводоканал" и фирма "Техремпоставка".
Накануне должны были пройти торги по продаже имущества банкрота – прав требований к КГГА. Начальная цена лота составляла 904 млн гривен, данная сумма приравнивается к сумме долга КГГА. Однако аукцион в рамках процедуры ликвидации общества так и не состоялся.
По данным следствия, задолженность "Киевэнерго" образовалась на основании Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева, заключенного между КГГА и "Киевэнерго". Однако «Киевэнерго» отрицает ее. Утверждает, что средства были израсходованы эффективно: их направили на модернизацию объектов энергетической инфраструктуры Киева.
Осенью прошлого года суд признал банкротом «Киевэнерго», и сразу открыл ликвидационную процедуру. Сумма требований кредиторов составила 1 млрд 200 млн. Среди них "Киевгаз", "Нафтогаз", "Укртрансгаз", "Киевводоканал" и фирма "Техремпоставка".
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