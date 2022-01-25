«Доступные кредиты под 7%» - отчет Министерства финансов

Пресс-служба Министерства финансов отчиталась о государственной программе «Доступная ипотека 7%». По состоянию на 5 мая 2021 года финансовые учреждения, которые принимают участие в программе выдали свыше 200 ипотечных займов. Согласно цифрам, общая сумма кредитов превышает 182,24 млн гривен.

Сделки на первичном рынке недвижимости составляли 28,92%, на вторичном - 71,08%.

Уполномоченными банками рассматриваются 468 заявок на участие в программе на общую сумму 410 740 000 грн, из которых 26,61% составляет первичный рынок и 75,39% - вторичный. Больше всего кредитов выдали в Киеве (43,0%) и области (34,4%). Далее расположилась Харьковская (8,7%) и Львовская (8,4%) области.

Несмотря на карантин и предпраздничные дни, по сравнению с данными начале прошлой недели количество выданных кредитов выросло на 25%, количество заявок - на 15%.

Сейчас в программу приобщены 14 банков.