Доставку пенсий на дом могут отменить - Смелянский

Игорь Смелянский рассказал в социальных сетях о нововведениях, которые планирует Кабинет Министров. 31 марта чиновники будут рассматривать новый законопроект, который может вступить в силу с 01 сентября. Согласно закону, доставка пенсий на дом финансироваться государством больше не будет.

"Минсоц вносит завтра проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км", - написал генеральный директор "Укрпошты".

Смелянский сообщил, что в настоящее время через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек. По его данным, пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.

"Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер", - сообщил гендиректор "Укрпошты".

Согласно проекту, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом производится получателями самостоятельно.