Доставку пенсий на дом могут отменить - Смелянский

Игорь Смелянский рассказал в социальных сетях о нововведениях, которые планирует Кабинет Министров. 31 марта чиновники будут рассматривать новый законопроект, который может вступить в силу с 01 сентября. Согласно закону, доставка пенсий на дом финансироваться государством больше не будет.
Смелянский сообщил, что в настоящее время через "Укрпошту" получают пенсии 3,5 млн человек. По его данным, пенсионеры, которые не входят в определенные категории, будут оплачивать доставку самостоятельно.
Согласно проекту, для обеспечения доставки пенсий уполномоченный банк на договорных началах может привлекать операторов почтовой связи. Оплата услуг по доставке на дом производится получателями самостоятельно.
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