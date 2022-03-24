Допандемический уровень пассажиропотока – аэропорт «Харьков» восстанавливает работу

Согласно отчетности, аэропорт «Харьков» на 84% восстановил количество пассажиров, которые пользовались услугами компании до начала пандемии. Это позволило аэропорту войти в ТОП-3 уступив место аэропорту города Львова. Напомним, что аэропорт входит в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского.

"В мае 2021 Международный аэропорт "Харьков" обслужил 95,9 тысячи пассажиров. Это позволило занять по показателю пассажиропотока третью позицию среди аэропортов Украины и вторую — среди региональных аэропортов страны", — сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта New Systems AM.

Согласно данным Госавиаслужбы, услугами всех аэропортов Украины в мае воспользовались 1,16 миллиона человек. Первое место среди региональных аэропортов занял Львов, а Харьков поднялся на вторую строчку, хотя в предшествующие месяцы шёл в рейтинге регионов третьим.

После карантина и смягчения ограничений на въезд в ряд стран, объем перелетов постепенно восстанавливается. Согласно майской статистике текущего года из Международного аэропорта "Харьков" осуществлено всего на восемь вылетов меньше, чем за аналогичный период до пандемии — в мае 2019 года.