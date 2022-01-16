«Донбассэнерго» на грани банкротства

12:05 13 Январь Киев, Украина

За год производство электроэнергии на «Донбассэнерго» уменьшилось почти вдвое.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Если в 2020 году Славянская ТЭС произвела 3 млрд киловатт-часов электроэнергии, то в 2021 году — 1,5 млрд. И это при том, что с января по май 2020 года ТЭС вообще не производила ресурс в связи с ремонтом основного оборудование станции.



Отметим, что в 2021 году предприятие работало в минус. По итогам первого полугодия «Донбассэнерго» увеличило чистый убыток в 9,5 раз — до 202,52 млн гривен. После этого акционеры предприятия решили инициировать процедуру финансового оздоровления компании до открытия производства по делу о банкротстве.