Доллар вырос на 11 копеек: вечерний курс валют

18:45 30 июня Киев, Украина

К закрытию межбанка курсы доллара и евро выросли: доллар прибавил 11 копеек на обеих операциях, евро вырос на 3 копейки на покупке и на 4 копейки на продаже.

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,1750−27,1950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,3518−32,3729 грн/евро, торги по рублю — 0,3738−0,3742 грн/рубль.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,07−27,30 гривны. Евро покупают по 32,14 гривны, продают по 32,50 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,12−27,25 гривны, евро — 32,07−32,42 гривны.